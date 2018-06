Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 70 ani din Galati care a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce s-a rasturnat cu macaraua pe care lucra intr-o groapa cu adancimea de patru metri, a murit, a declarat directorul Inspectoratul Teritorial de Munca(ITM) Galati, Viorel Dumitru. ‘Din pacate, barbatul…

- In județul Timiș sunt respectate prea puțin normele de securitate la locul de munca. Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș comunica faptul ca, doar in primele luni din acest an, au fost inregistrate 18 accidente de munca mortale, precum și 140 de accidente urmate de incapacitate temporara de munca.…

- Numarul total al muncitorilor cazuti intr-un bazin al statiei de epurare de la Insurateni a fost de patru. Unul dintre ei a iesit singur, inainte de sosirea pompierilor, echipele de intervenitei scotandu-i pe ceilalti trei muncitori. Unul dintre ei a fost stabilizat la fata locului…

- Marți seara, un copil de 3 ani și jumatate a fost adus la camera de garda a spitalului de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitala, mai mult mort decat viu. Parinții au spus ca micuțul ar fi gustat dintr-o șaorma.

- Valentin Enache, in varsta de 33 de ani, angajat lacatuș la SE Turceni din cadrul CE Oltenia, a fost gasit in stare de inconștiența, sambata noaptea, in jurul orei 2,00, de colegii sai din schimbul 3. Tanarul a fost transportat la Spitalul Turceni insa, dupa trei ore in care medicii au incercat sa-i…

- In urma accidentului din șase spre șapte mai la Vulcanești, unde doua persoane, un barbat și iubita acestuia au ajuns pe patul de spital in coma, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-un camion, așa zisul Ministerul de Interne din regiune a creat o comisie speciala care va verifica…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.