Stiri pe aceeasi tema

- Pe imaginile postate pe internet, se vede cum batranul, de 66 de ani, din Vrancea, cade pe scarile dintr-un pasaj, apoi este luat la bataie, fiind lovit cu pumnii si picioarele in cap si in abdomen. Victima este apoi abandonata in stare de inconstienta, iar in zona apare un agent de paza.Imaginile…

- Ultrașii lui Lille au invadat terenul și au batut jucatorii dupa meciul cu Montpellier, 1-1. Pepe, golgeterul echipei gazda, care marcase și sambata, a primit un picior in burta. Thiago Mendes și Thiago Maia au fost loviți cu pumnii. "Ce vor face? Vor veni dupa noi acasa?", a intrebat furios antrenorul…

- Acumularea Bucecea din județul Botoșani a primit vizita unor jandarmi, in colaborare cu membrii ai Asociația Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Botosani, pentru a preveni și a combate braconajul. Acest lucru s-a dovedit a fi o surpriza pentru un barbat aflat pe lac pentru a pescui…

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- Artistul DJ Smash a fost batut crunt intr-un club de noapte din Rusia. Despre acest fapt a declarat rapperul Timati. Acesta a comentat ca DJ Smash a fost internat intr-un spital din Rusia cu maxilarul rupt.

- Viitorul a invins Juventus Bucuresti, scor 1-0, in deplasare la Ploiesti prin intermediul reusitei din penalty a lui Ianis Hagi, cel care a reusit sa inscrie pentru prima oara de la revenirea in Liga 1. La finalul celor 90 de minute, fiul "Regelui" a fost fericit si a subliniat importanta meciurilor…

- Scene violente intr-o discoteca, unde un tanar a fost calcat in picioare de alti patru barbati. S-a intamplat la sfarsitul lunii ianuarie intr-o comuna din judetul Gorj, dar tanarul a depus plangere la politie abia saptamana asta, dupa ce a iesit din spital.

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca.