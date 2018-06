Un angajat al Tesla, acuzat de "sabotaj" de CEO-ul companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a trimis un email in interiorul Tesla in care iși acuza un angajat de sabotaj al activitații companiei. Șeful Tesla susține ca angajatul respectiv dorea o promovare, dar a fost refuzat, iar mai apoi acesta a trimis date sensibile catre persoane din afara companiei.

- Vestea ca gigantul american Tesla va renunta la mii de angajati a fost confirmata de Elon Musk care a afirmat ca aceasta este soluția pentru incercarea de a reduce costurile companiei. Tesla va renunta la mii de angajati din intreaga companie, in incercarea de a reduce costurile si de a accelera productia…

- La inceputul lunii aprilie, fondatorul si CEO-ul Tesla, Elon Musk, a glumit cu privire la falimentul companiei, insa acest rezultat nu mai pare atat de incredibil. Exista un „risc valid” ca Tesla sa nu aiba suficienti bani pentru a termina anul calendaristic, potrivit Fortune. Compania cheltuie…

- Un acționar al Tesla propune ca lui Elon Musk sa nu i se mai permita sa fie, in același timp, președinte al Consiliului de Administrație și director general. Acționarul Jing Zhao a venit de curand cu propunerea de inlaturarea a lui Musk de la șefia Consiliului de Administrație al Tesla. Musk deține…

- Producatorul american de automobile electrice Tesla va fi profitabil in trimestrele trei si patru din acest an si va mai trebui sa obtina bani de la investitori, a afirmat vineri directorul general Elon Musk, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Declaraţia miliardarului a dus la creşterea…

- Tesla a stabilit ca din noiembrie 2019 sa inceapa productia modelului Y, dupa ce in februarie directorul companiei Elon Musk a declarat in fata analistilor ca are ca obiectiv sa ajunga la o capacitate de productie de 1 milion de modele Y pe an, potrivit Reuters.

- Profitand de scandalul in care este implicata reteaua Facebook, Mozilla a luat o initiativa care ar putea impulsiona adoptarea browser-ului Firefox de catre un numar foarte mare de utilizatori ingrijorati de modul in care Facebook ar putea monitoriza activitatile desfasurate online. Dezvoltata chiar…