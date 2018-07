Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de pasageri au fost dusi la un spital local dupa ce au inceput sa se simta rau in timpul zborului. Cauza se crede ca a fost scaderea presiunii in cabina."Pasagerii s-au plans ca aveau dureri de cap si de urechi si ca le era greata", a spus purtatorul de cuvant al politiei.La…

- „Poluarea a contribuit la aparitia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet in lume in anul 2016, ceea ce reprezinta aproximativ 14% din aceste cazuri”, apreciaza autorii de la Facultatea de medicina Saint-Louis din Washington

- Instanta Judecatoriei Husi l-a condamnat pe fostul politist la inchisoare cu executare, pentru patru infractiuni comise in tot acest scandal cu fosta nevasta. Astfel, acesta a primit un an si sase luni pentru violenta in familie, noua luni de inchisoare pentru infractiunea de furt, alte noua luni…

- Barbatul avea o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. El a refuzat recoltarea de sange. Cand a vazut ca au aparut jurnalisti de la "Ziarul de Iasi", barbatul, Gabriel Gherghesanu, a fugit din sediul Potitiei Rutiere si i-a amenintat pe jurnalisti ca ii va da in judecata. El a fost imediat…

- Statul american Washington a anuntat luni ca da in judecata companiile Google si Facebook, pe care le acuza ca au incalcat o lege locala privind publicitatea politica, relateaza Agerpres, care citeaza AFP, potrivit hotnews.ro.

- In data de 28 mai, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures a identificat in trafic si oprit pentru control, pe raza localitatii de frontiera Sighetu Marmatiei, un autoturism marca Audi A6, inmatriculat in Romania. “Din primele verificari…

- Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au amendat cu 5.000 de lei, saptamana trecuta, o persoana fizica care a refuzat sa completeze fisa de identificare in timpul unui control efectuat la o spalatorie auto din municipiul Targu-Jiu. In timpul incidentului,…

- Un medic de doar 28 de ani și-a pierdut viața dupa ce și-a injectat un tratament anti-herpes. Tratamentul respectiv era unul experimental și, din fericire, i-a fost fatal tanarului. Aaron Traywick a fost gasit mort intr-un rezervor dintr-un spital din Washington. Medicul…