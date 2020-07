Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Penitenciarului Bucuresti-Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), transmis, joi, AGERPRES. "Acesta a exercitat atributii de serviciu in sectorul administrativ, cu purtarea,…

- Un angajat al Penitenciarului Vaslui a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES.Citește și: Un nou studiu despre coronavirus aduce informații noi: disfuncții ale creierului,…

- Un angajat al Penitenciarului Targu Jiu a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), transmis, vineri, AGERPRES. "Un angajat al Penitenciarului Targu Jiu a fost confirmat pozitiv la testul efectuat…

- Un angajat al Penitenciarului Iasi a fost confirmat pozitiv, vineri, la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). Politistul de penitenciare se afla in concediu de odihna din 11 mai, data de la care nu s-a mai prezentat…

- Potrivit Autoritații Naționale a Penitenciarelor, polițistul de penitenciare este asimptomatic. Acesta a exercitat atribuții de serviciu in sectorul operativ, cu purtarea, in permanența, a echipamentului de protecție. In prezent, se efectueaza verificari pentru stabilirea contacților. Administrația…

- Un angajat al Penitenciarului Galati a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru noul coronavirus, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), transmis, vineri, AGERPRES. ‘Astazi (…) un angajat al Penitenciarului Galati a fost confirmat pozitiv la testul efectuat…

- Potrivit unui comunicat oficial al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, duminica, un angajat al Penitenciarului Giurgiu a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARSCoV-2. Acesta isi exercita atributiile de serviciu in cadrul sectorului medical si a purtat, in permanenta, spune sursa…