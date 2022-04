Stiri pe aceeasi tema

- Deces TRAGIC: Un angajat de penitenciar s-a IMPUȘCAT cu arma de serviciu Deces TRAGIC: Un angajat de penitenciar s-a IMPUȘCAT cu arma de serviciu Un angajat al Penitenciarului Arad s-a impuscat, sambata, cu arma de serviciu si a decedat, procurorii fiind la fata locului pentru a face cercetari. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, Ruxandra Tarcea, a declarat, pentru AGERPRES, ca se efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului criminalist, "iar incadrarea faptei se va face ulterior, cel mai probabil pentru determinarea sau inlesnirea sinuciderii".Purtatorul…

- Sub coordonarea unui procuror, Poliția Giurgiu a deschis dosar penal pentru omor, in cazul unui deținut de 50 de ani, gasit mort in celula sa din Penitenciarul Giurigu. Barbatul era condamnat pentru omor. Purtatorul de cuvant al IJP Giurgiu a declarat joi ca politistii efectueaza cercetari pentru infractiunea…

- Un barbat de 21 de ani din judetul Arad a murit, sambata seara, dupa ce a fost impuscat accidental la o partida de vanatoare autorizata la care a participat. “Politistii orasului Chisineu-Cris au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca, in cadrul unei partide de vanatoare autorizata un barbat de 41…

- Detinutii din Penitenciarul Arad care au muncit in cursul anului 2021 pentru diverse firme au adus institutiei un venit de 6.659.591 lei, similar cu cel anterior pandemiei, chiar daca au lucrat direct din detentie si nu in puncte exterioare. In bilantul pe 2021 al Penitenciarului Arad se arata ca institutia…

- Un barbat in varsta de 49 ani a fost injunghiat in burta de un alt barbat, in urma unui conflict in trafic, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Potrivit sursei citate, agresiunea s-a produs in urma unei sicanari in trafic. “Din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit ca, in…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

