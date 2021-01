Un angajat al Palatului Buckingham, închis pentru furtul unor obiecte valoroase din palat Un angajat al Palatului Buckingham a fost condamnat la opt luni de inchisoare pentru furtul a zeci de medalii, fotografii semnate si alte articole din palat, informeaza DPA.



Barbatul de 37 de ani a pledat vinovat la trei capete de acuzare pentru furt, a informat agentia de presa PA luni seara.



Politia a descoperit o "cantitate semnificativa" de articole furate in timpul unei perchezitii la apartamentul sau din palat.



Un angajat care se ocupa de serviciile de catering la Palatul Buckingham a recunoscut în fața instanței ca a furat medalii și fotografii de la reședința Reginei Elizabeth a II a, relateaza BBC News. Adamo Canto, în vârsta de 37 de ani, a pledat vinovat în fața instanței…

