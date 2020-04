Stiri pe aceeasi tema

- ​Un angajat al Ministerului Justitiei, care lucreaza la departamentul buget-finante, a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus, in prezent o ancheta epidemiologica fiind in derulare, anunta un comunicat al institutiei.

- Depistat pozitiv cu Coronavirus, fostul mare fotbalist al Timișoarei Miroslav Giuchici (va implini 66 de ani luna aceasta, pe 18 aprilie) nu e la spital. E inca acasa. Nora, Dana, funcționara la primaria din Sacoșu Turcesc, a fost testata pozitiv și internata. Forma e ușoara. Fiul, Miroslav jr. (40),…

- Informațiile vehiculate in spațiul public potrivit carora un angajat al Administrației Prezidențiale a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus sunt FALSE! Pana in acest moment niciun angajat al Administrației Prezidențiale nu a fost depistat cu noul coronavirus. De asemenea, este falsa…

- Un pacient contaminat de coronavirus la spitalul Obregia din Capitala a facut ca 70 de cadre medicale sa fie puse acum sub izolare, deoarece a intrat in contact cu acestea fara sa se cunosca ca ar avea virusul din China.

- Un asistent de la Ambulanța Sector 6 a fost infectat cu COVID-19, punand in alerta intreg sistemul oamenilor care lupta in prima linie. Miercuri, in jurul orei 19, un asistent a aflat ca testul sau de coronavirus a ieșit pozitiv, deși nu dusese niciunul dintre suspecți de la inceputul epidemiei și pana…

- Mikel Arteta (37 de ani), antrenorul lui Arsenal, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Centrul de pregatire din nordul Londrei a fost astazi inchis, iar toți oamenii care au intrat in contact cu tehnicianul spaniol au intrat in carantina. Toate starurile lui Arsenal au efectuat teste și așteapta in…

- Barbatul din judetul Gorj, depisat cu coronavirus se afla in stare buna si nu prezinta simptome caracteristice infectarii cu respectivul virus, transmite Grupul de Comunicare Strategica.De la operationalizarea liniei telefonice TELVERDE 0800800358 destinata cetatenilor care doresc informatii legate…

- UPDATE – Un al doilea cetatean roman de la bordul vasului de croaziera ‘Diamond Princess’ a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, starea de sanatate a persoanei respective este buna. Cetateanul…