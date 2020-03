Un angajat al Metrorex, confirmat pozitiv cu noul Coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Metrorex a fost confirmat cu coronavirus, compania precizand ca acesta nu avea contact cu calatorii, prin functia ocupata. De altfel, barbatul de 49 era in concediu medical din 20 martie, pentru alte afectiuni, in prezent fiind internat in spital. Colegii cu care el a intrat in contact…

- Un angajat al Metrorex a fost confirmat pozitiv, marți, cu coronavirus. Acesta are 49 de ani, nu se afla la locul de munca de 11 zile si nu a avut contact cu calatorii, potrivit unui comunicat al...

- Fostul ministru al Agriculturii și actual președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost confirmat pozitiv la testul privind infecția cu noul coronavirus. Testul a fost confirmat marti seara, conform digi24.Vezi și: Raed Arafat lanseaza un AVERTISMENT TERIBIL: 'Riscam…

- Un caz pozitiv de infectare cu coronavirus a fost confirmat in cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Brașov – Trezoreria Brașov, care a fost comunicat și Direcției de Sanatate Publica. Precizam ca funcționarul in cauza nu desfașura activitate cu publicul. Au fost dispuse, ca masuri imediate,…

- Barbatul de 38 de ani, confirmat cu COVID 19 la scurt timp dupa ce s-a intors dintr-o vizita la Varșovia, unde a fost plecat in interes de serviciu, a fost in doua cluburi inainte de a fi diagnosticat. Pe numele sau va fi depusa o plangere penala, transmite corespondentul MEDIAFAX.Barbatul…

- Ciclistul columbian Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) a confirmat joi ca a fost testat pozitiv la coronavirus in Emiratele Arabe Unite, dar ca starea sa de sanatate este buna, relateaza EFE. ''Stiu ca au fost multe zvonuri despre starea mea de sanatate, dar sunt bine. Am fost supus la examene…

- Un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID 19 , anunta un comunicat al SRI transmis miercuri, scrie Agerpres.In data de 10 martie 2020, un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID…

- Barbatul confirmat la Iasi cu coronavirus si internat in spital, are o stare buna, prognosticul fiind unul pozitiv, a declarat, miercuri, managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, potrivit news.ro."Starea barbatului este buna. S-a intors din regiunea Veneto…