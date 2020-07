Stiri pe aceeasi tema

- Un funcționar public al Guvernului, care iși desfașoara activitatea in cadrul Direcției pentru Relația cu Publicul, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus in cursul zilei de vineri iar in acest moment este internat, transmite Executivul. Persoana in cauza nu a avut contact cu membrii Cabinetului.

- STARE DE ALERTA. Ludovic Orban a fost acuzat, de partidele din Opoziție, ca trebuia sa ceara votul Parlamentului pentru prelungirea starii de alerta. Premierul considera ca legea pe care parlamentarii au votat-o la inceputul pandemiei prevede ca nu este necesar votul lor. Orban a pus sub semnul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Botosani, Costica Macaleti, s-a izolat la domiciliu, incepand de joi, dupa ce ar fi intrat in contact cu seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Macaleti sustine ca izolarea survine ca urmare a unei anchete epidemiologice…

- La sediul Președinției sunt așteptați din nou, de aceasta data luni la pranz, șeful Guvernului și cinci dintre miniștrii care fac parte din actualul Cabinet. Vor avea loc discuții la Cotroceni, pe tema COVID-19, mai exact a masurilor de gestionare a epidemiei. La aceeași masa cu președintele Iohannis…

- Un angajat al Uzinei Mecanice Cugir este cercetat penal dupa ce, cu toate ca manifesta simptome specifice infectarii cu SARS-CoV-2, s-a prezentat la serviciu, transmitand virusul altor doi colegi, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES, de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia. "La…

- Sorina Hontaru a fost schimbata de la conducerea DSP Arges dupa scandalul privind medicul chirurg de la Spitalul Judetean Arges care a venit bolnav la lucru si a fost depistat pozitiv cu COVID-19 dupa ce deja intrase in contact cu foarte multe persoane.

- Chirurgul Felix Sarboiu, de la Spitalul Judetean Arges, depistat pozitiv cu COVID-19, miercuri, 15 aprilie, a refuzat de doua ori sa fie testat. Prima oara a acceptat pe 6 aprilie sa faca un test rapid dupa multe insistente, iar pe 10 aprilie a refuzat sa fie supus unui test PCR care ar fi putut confirma…

- Photo credits – Horea-Andrei Mihut Inca un angajat al Salinei Ocna-Dej a fost confirmat, astazi, pozitiv cu COVID-19. Sursele Dej24.ro susțin ca este vorba despre un barbat in varsta de 57 de ani din municipiul Dej, care ultima data a fost la munca miercuri. Acesta a fost testat ieri, iar astazi a aflat…