Stiri pe aceeasi tema

- Angajații sunt cea mai valoroasa resursa a unei companii. HS Timber Group pune sanatatea și securitatea angajaților și a comunitaților in care activeaza pe primul loc, mai ales in aceste vremuri dificile. In ciuda masurilor exhaustive care au fost luate pentru protejarea angajaților și a familiilor…

- Un angajat al fabricii din Radauți al HS Timber Group in varsta de 48 de ani a murit din cauza COVID-19, anunța compania austriaca.Intr-un comunicat de presa, HS Timber Group arata ca este nevoita sa informeze cu adanc regret ca un angajat al fabricii de la Radauți a fost confirmat pozitiv și a cazut…

- Conducerea companiei transmite pe aceasta cale sincere condoleanțe familiei greu incercate și ii asiguram de tot sprijinul pentru a merge inainte dupa aceasta pierdere irecuperabila. Fostul nostru coleg a venit ultima oara la fabrica pe 28 martie 2020. Avea 48 de ani. Ca modalitate suplimentara…

- Compania doneaza echipamente in valoare de peste 1.200.000 de lei spitalelor din Covasna, Suceava și Bacau Materiale sanitare puse la dispoziția profesioniștilor in domeniul medical Beneficiari: Spitalul Județean De Urgența Fogolyan Kristof din Sfantu Gheorghe, Spitalul Orașenesc Ioan Lascar din Comanești,…

- Kronospan a fost una dintre primele companii din plan local care a luat masuri de reducere a riscului de infectare cu COVID-19 in randul salariaților și partenerilor sai. Compania a introdus sistemul de munca de acasa, in mod alternativ, cate o saptamana, pentru angajații din departamentele administrative.…

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 186 de noi infectari cu COVID-19 in Romania, 762 de infecții, 79 de pacienți vindecați. 8 persoane au murit din cauza coronavirusului Coronavirus Romania, INFORMAȚII OFICIALE: 186 de noi infectari cu COVID-19 in Romania, 762 de infecții, 79 de…

- Dupa Ford Craiova, inca o fabrica trimite acasa mii de angajați, din cauza COVID-19. Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda activitatea in perioada 23-31 martie Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda temporar activitatea, in perioada 23 - 31 martie, in contextul pandemiei de coronavirus, dar si din cauza…

- Targul de carte de la Londra, care urma sa se desfasoare in perioada 10-12 martie la Olympia London, a fost anulat ''ca urmare a intensificarii cazurilor de Covid-19 in Europa'', au anuntat organizatorii, potrivit DPA si Press Association.Reed Exhibitions, organizatorii evenimentului, au precizat…