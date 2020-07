Un angajat al Corpului de control al prim-ministrului - diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus Un angajat al Corpului de control al prim-ministrului a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unei informari a Executivului.



"Angajatul este asimptomatic si nu a intrat in contact direct cu niciun oficial al Cabinetului. Toti cei noua contacti directi, colegi de birou ai acestuia, se afla in izolare la domiciliu. Incaperile in care isi desfasoara activitatea sunt in curs de dezinfectare", precizeaza sursa citata.



Cladirea in care functioneaza Corpul de control este separat de cel in care isi desfasoara activitatea prim-ministrul, vicepremierul, Secretariatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

