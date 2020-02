Un angajat al Complexului Energetic Hunedoara a ajuns la spital în stare gravă, după ce a fost atacat de câini Un angajat al Complexului Energetic Hunedoara a ajuns, marți, in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de caini in curtea fabricii. Barbatul a fost dus la Timișoara, pentru ca in Hunedoara nu au deloc ser antirabic, potrivit Mediafax. Barbatul de 47 de ani din Vulcan, județul Hunedoara, este angajat la Preparația Coroiești, parte a Complexului Energetic Hunedoara. Acesta a ajuns in stare grava la spital dupa ce, in timp ce era in curtea unitații, a fost atacat de maidanezi și mușcat pe aproape tot corpul. „Era impiegat de mișcare, a fost atacat de o haita de caini… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Complexului Energetic Hunedoara a ajuns, marți, in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de caini in curtea fabricii. Barbatul a fost dus la Timișoara, pentru ca in Hunedoara nu au deloc ser antirabic. Barbatul de 47 de ani din Vulcan, județul Hunedoara, este angajat la Preparația…

- Un barbat a ajuns la spital mutilat de caini. Un barbat de 47 de ani a ajuns la spital cu multiple rani provocate de o haita de caini. Omul, angajat al Complexului Energetic Hunedoara, a fost atacat de animale in curtea societații. Barbatul va fi supus unor intervenții chirurgicale, dupa ce și urechea…

- Un copil in varsta de patru ani a ajuns in stare grava, la spital, dupa ce a fost supus mai multor anestezii in timpul unei intervenții stomatologice desfașurate intr-un cabinet privat din Pitești.

- Tribunalul Timis a pronuntat o prima sentinta in dosarul in care doi tineri au fost trimisi in judecata pentru ultraj sub forma tentativei de omor, fiind acuzati ca l-au atacat cu lopata si coasa pe un politist aflat in misiune.

- Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața in localitatea Piștia din apropiere de Timișoara din Romania. Șoferul unui autobuz la bordul caruia se aflau 23 de copii și patru adulți a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense.

- BOLOGNA - AC MILAN 2-3 // Victima a ajuns la spital cu rani la abdomen, dupa conflictul cu un alt tifoso rossonero pe "Dall'Ara", unde trupa lui Pioli a reusit a doua victorie la rand in Serie A. Nu toti tifosii rossoneri s-au bucurat dupa victoria de la Bologna, a doua consecutiva in campionat. Doi…

- Noua polițiști de la Serviciul Criminalistic, respectiv de la Serviciul de Investigații Criminale, care au intrat primii in blocul deratizat, au ajuns la spital acuzand stari de rau și dureri de cap.

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața pe raza comunei Putna pe drumul principal la 500 de metri de la intersectia cu Gura Putnei cand o mașina in care se aflau doi tineri de 24 respectiv 25 de ani a scapat de sub control și a parasit partea carosabila. Potrivit purtatorului…