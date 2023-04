Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul rus la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat din nou la Ministerul de Externe. De aceasta data, oficialul a fost chemat pentru a oferi explicatii in cazul vizitei liderului Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov in tara noastra.

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat la Ministerul de Externe al Republicii Moldova pentru a i se comunica despre ceea ce autoritatile moldovene considera drept "comportament necorespunzator" din partea a doi angajati ai Ambasadei ruse,

- Ministerul de Externe de la Chișinau il va convoca azi pe ambasadorul Rusiei, Oleg Vasnețov, in urma incidentului cu delegația condusa de liderul Tatarstanului, Rustam Minnihanov, careia i-a fost refuzata intrarea in Republica Moldova, scrie TV8.md. Premierul moldovean Dorin Recean a cerut Ministerului…

- Ministerul de Externe il convoaca pe ambasadorul rus, in contextul vizitei lui Minihanov la Chișinau. Doi angajați ai misiunii diplomatice erau la Aeroport și au manifestat comportament necorespunzator. Precizarile sint facute de purtatorul de cuvint al executivului, Daniel Voda. Conform lui, angajaților…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, va fi convocat pe parcursul zilei de miercuri, 19 aprilie, la Ministerul de Externe, unde autoritațile de la Chișinau ar urma sa-i comunice șefului misiunii diplomatice despre comportamentul necorespunzator a doi diplomați ruși. De asemenea,…

- Viceministrul ucrainean de Externe declara ca autoritatile de la Kiev nu exclud amenințari de pe teritoriul regiunii transnistrene, de aceea au decis sa intareasca apararea pe acest segment de hotar cu Republica Moldova.

- Caștigatoarea etapei naționale Eurovision Song Contest 2023 din Polonia, Blanka, nu a venit in Republica Moldova pentru a evolua in Finala Naționala de la Chișinau. Anularea zborurilor de catre Compania Air Moldova i-a dat peste cap calatoria in Republica Moldova, informeaza moldova1.md .

- Oleg Vasnețov a fost convocat de urgența la sediul MAEIE pentru a fi anunțat despre ,,incalcarea inacceptabila a spațiului aerian prin survolarea teritoriului suveran al Republicii Moldova a unei rachete rusești”.