Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat, duminica, o noua transa de sanctiuni comerciale impotriva Rusiei si Belarusului din cauza invaziei Ucrainei, inclusiv interdictii de export pentru industria rusa si tarife mai mari, inclusiv pentru paladiu, relateaza AFP.

- Anuntul a fost facut printr-o declaratia postata pe site-ul Cabinetului de ministri al Ucrainei. “In legatura cu razboiul pe scara larga purtat de Federatia Rusa la 24 februarie 2022 impotriva Ucrainei si a poporului ucrainean, incalcand dreptul international, lansand atacuri cu rachete pe teritoriul…

- Doi locuitori din regiunea Cernauți, in vestul Ucrainei, au ajutat cetațeni ucraineni apți pentru serviciul militar sa paraseasca ilegal țara. Aceasta, in condițiile in care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat mobilizare generala impotriva forțelor Rusiei. 4.500 de dolari sa scapi de…

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, scrie Agerpres.„Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Magnatul otelului Vladimir Potanin, actionarul majoritar al grupului Norilsk Nicke, ii averizeaza pe oficialii de la Kremlin ca intentia de a confisca activele companiilor care s-au retras din Rusia, ca represalii din partea tarilor occidentale dupa invadarea de catre Moscova a Ucrainei, va submina…

- Confiscarea activelor companiilor care s-au retras de pe piața rusa dupa invadarea Ucrainei ar distruge încrederea investitorilor pentru urmatorii zeci de ani și ar readuce Rusia în zilele catastrofale din timpul Revoluției bolșevice din 1917, a avertizat magnatul rus al metalelor, Vladimir…

- Elvetia anunța sancțiuni impotriva Rusiei. Mai exact, va ingheța conturile oligarhilor ruși implicați in invadarea Ucrainei. De altfel, cațiva dintre ei au inceput sa critice acțiunile lui Putin. Prin aceasta masura, Elveția se indeparteaza de politica traditionala de neutralitate. Guvernul de la Berna…

- Elvetia va adopta sanctiunile Uniunii Europene impotriva cetatenilor rusi implicati in invadarea Ucrainei, inghetandu-le activele, a anuntat luni guvernul de la Berna, indepartandu-se de la politica traditionala de neutralitate a republicii alpine. „Avand in vedere interventia militara a Rusiei in desfasurare…