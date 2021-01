Un an şcolar pierdut. Se mai poate salva ceva? Elevii au pierdut doua semestre, primavara trecuta si toamna aceasta. Sunt toate sansele sa-l piarda si pe al treilea. Mai putem vorbi de scoala, in conditiile acestea? Nu. Ne furam caciula singuri, ne complacem intr-o mare minciuna, bagam capul in nisip ca strutul. Ne spunem ca din lipsa de educatie nu se moare. Doar se sterg la fund batranii Europei. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

