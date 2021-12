Un an plin pentru ASF: Amenzi, controale, falimente

Anul, acesta Autoritatea de Supraveghere Financiara a acordat mai multe amenzi, a sancționat directori de companii și a scos din joc City Insurance, din cauza mai multor fraude pe piața de asigurari. 2021 a inceput in forța cu aplicarea unor amenzi in valoare de 4,73 milioane de lei catre membrii conducerii City Insurance, dar și catre Euroins, cei mai mari asiguratori RCA din țara, de la vremea aceea. Amenzile sunt semnificative, ținand cont ca in perioada 2018-2020 autoritatea a aplicat 36 amenzi in cuantum total de peste 5,14 milioane de lei. Cei de la City au fost sancționați pentru ca au…