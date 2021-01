Un an plin de realizări pentru Primăria Municipiului Iași Anul 2020 a fost atipic pentru intreaga societate romaneasca. Pandemia de COVID-19 a afectat intreaga lume, generand masuri de protecție sanitara fara precedent, acestea afectand considerabil viața economica și sociala. Chiar și in aceste condiții restrictive, Primaria Municipiului Iași a reușit sa iși indeplineasca multe dintre obiectivele propuse. Prin deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgența au fost limitate efectele pandemiei la nivelul Iașului, raspandirea noului coronavirus fiind ținuta sub control. In perioada starii de urgența activitatea pe principalele șantiere ale proiectelor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența recomanda romanilor sa evite petrecerile de Revelion. Arafat avertizeaza ca poliția va fi in alerta maxima in seara dintre ani și va sancționa drastic persoanele care nu respecta restricțiile. Deplasarile sunt interzise dupa ora 23:00 in…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri ca nu exista discutii pentru impunerea unor noi masuri sanitare suplimentare, dar a îndemnat populatia sa respecte restrictiile existente pentru ca acestea previn raspândirea…

- Municipalitatea ieșeana continua programul de modernizare a infrastructurii rutiere. Astfel, in urmatorii ani vor fi modernizate inca 14 strazi: Fermei, Eugen Statescu, Șipoțel, Fundac Olari, Mocanului, Ursulea, Islaz, Ștefan Dimitrescu, Prof. Nicolae Bucur, Valea Adanca, Fantanilor, Ateneului, Spital…

- Anul acesta, prima data, luminițele de Craciun se aprind in toate cartierele, nu numai in centrul orașului! Braduți de Craciun sunt impodobiți de asemenea in numeroase cartiere: Tudor Vladimirescu, Prundu, Craiovei, Razboieni, Trivale, Gavana, zona centrala. Va fi aprins tunelul de lumini pe promenada…

- Municipalitatea a organizat in acest scop o licitație la care pana la data limita, 30 septembrie, au fost primite doua oferte, din partea SC Elsaco Solutions SRL Botoșani și SC Romaudiovideo SRL Ilfov. Procedura de achiziție publica a avut o prevedere financiara de 7.500.000 lei, cu TVA , iar contractul…

- Salubris SA continua activitatea de dezinfectare a strazilor cu substanțe pe baza de hipoclorit de sodiu, in intervalul orar 24.00 – 4.00. Mai multe strazi din municipiul Iași vor fi dezinfectate, inclusiv piețele agroalimentare. Programul de dezinfectare a strazilor, trotuarelor și aleilor care nu…

- Edilul Iasiului sustine ca ar trebui luata aceasta decizie deoarece, de la inceputul scolii, au fost inregistrate doar 200 de persoane infectate cu SARS-COV-2 in randul elevilor și cadrelor didactice. Numarul de imbolnaviri este mai mic decat cel inregistrat in ultima perioada, care s-a pastrat constant…

- In numai cateva zile, zeci de salariați din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost confirmați cu Covid-19. Este vorba atat de cadre medicale, cat și de personal administrativ. Nu se știe daca infectarea s-a produs in afara unitații medicale sau in timpul programului de lucru. Administrația…