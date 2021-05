Un an nou? Trenduri noi! Descoperă noutățile Catrice din sezonul primăvară/vară 2021 (PUBLICITATE) Noutațile Catrice din sezonul PRIMAVARA/VARA 2021 sunt despre noi rutine de frumusețe și vin in intampinarea dorinței crescande de liniște sufleteasca – chiar și in intimitatea propriei bai – și ne permit sa ramanem fideli noua in ceea ce privește ingrijirea de sine și autenticitatea. Iar toate acestea sunt posibile fara sa fie nevoie sa sacrificați formulele inovative, culorile proaspete sau texturile incitante! Aceste doua trenduri se alatura trusei demachiaj: SAFE BEAUTY inseamna siguranța și transparența in ceea ce privește ingredientele, compatibilitatea cu pielea si mediul inconjurator.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

