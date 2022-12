Stiri pe aceeasi tema

- China pare sa slabeasca restricțiile post-Covid privind creșterea animalelor salbatice, cum ar fi porcii spinoși, civetinele și șobolanii de bambus, ceea ce ridica un nou risc pentru sanatatea publica și biodiversitate, avertizeaza ONG-urile și experții.

- Obiceiul capturarii și creșterii animalelor salbatice in fermele din China a fost reluat din cauza unei rexalari a legilor, avertizeaza mai multe ONG-uri, in timp ce experții in sanatate publica amintesc ca epidemiile de SARS, MERS și COVID-19 au avut drept cauza probabila contactul cu astfel de animale,…

- Un spectacol de lasere care a dus cu gandul la Aurora Boreala a deschis in aceasta seara Targul de Craciun din Piața Tricolorului, ocazie cu care s-a aprins și iluminatul festiv in municipiu. 120 de drone au asigurat un spectacol memorabil pentru cele cateva sute de persoane venite pe Platoul Prefecturii.…

- O camera de supraveghere montata de organizația Romania Salbatica in munții Piatra Craiului a surprins imagini spectaculoase, cu majoritatea animalelor salbatice care traiesc pe teritoriul Romaniei.

- Mai multe evenimente vor avea loc in Constanța, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Locuitorii municipiului sunt invitați, joi, incepand cu ora 9.00 la Monumentul „Victoriei” din Parcul Arheologic, sa participe la ceremonia militara și religioasa pentru sarbatorirea Marii Uniri, anunța Primaria Constanța…

- Clujul sarbatorește anul acesta Ziua Naționala a Romaniei cu evenimente in Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii. Vor avea loc tradiționala defilare militara, dar și un regal folcloric, concerte, spectacol de artificii și drone.

- Spectacol aseara la „Tu urmezi!”, unicul show din Romania in care se sta la coada la distracție și cultura generala: un tanar a caștigat 10.000 de lei, intr-un joc al minții antrenant și plin de tensiune. Rasturnare inedita de situație aseara, Victor, un tanar de 19 ani, student la Politehnica București,…

- L-am privit pe barbatul cat un urs avantandu-se spre mine extrem de nervos. La un pas mai incolo, ministrul Mediului, Tanczos Barna, privea aprobator spre consateanul sau fara sa faca niciun gest.