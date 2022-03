Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj Napoca au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia. Apelul de urgența a fost inregistrat la ora 6:55, iar pompierii sau deplasat cu o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD. In momentul in care au ajuns…

- Detașamentul de Pompieri Turda a intervenit, vineri, prin Garda de Intervenție Baișoara, la un accident rutier petrecut pe drumul care duce la stațiunea Muntele Baișorii. Primele informații arata ca un autovehicul, condus de un barbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca, a derapat intr-o curba la dreapta,…

- Polițiștii maramureșeni au identificat in trafic trei barbați cu varste cuprinse intre 19 și 54 de ani, toți din Maramureș, precum și o femeie de 37 de ani din Cluj-Napoca, care au condus autovehicule in timp ce se aflau sub influența alcoolului sau nu dețineau permis de conducere. In urma efectuarii…

- Organismul de siguranța rutiera american NHTSA a anunțat ca Honda va trebui sa inițieze o campanie de rechemare din cauza unei probleme aparute la sistemul automat de franare de urgența. Potrivit investigațiilor și a plangerilor depuse de posesori, sistemul se poate activa brusc in mers, fara un motiv…

- Interventie la un accident rutier petrecut pe centura Valcele ApahidaPompierii din Cadrul Detasamentele 1 si 2 Cluj Napoca, au intervenit la un accident rutier petrecut pe centura Valcele Apahida.La interventie au participat doua autospeciale cu modul de descarcerare, precum si doua echipaje SMURD.In…

- Clujenii s-au scandalizat dupa ce Anda si-a parcat BMW-ul fix pe pista de biciclete. Un sofer mai vigilent ne arata o salba de masini pe pista de biciclete si in statia mijloacelor de transport in comun pe strada Henri Barbusse din Cluj-Napoca.

- Polițiștii municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au reținut pe 6 ianuarie pentru 24 de ore, patru barbați cu varste cuprinse intre 16 și 47 de ani, banuiți de savarșirea unor infracțiuni de furt calificat, evadare sau tainuire. In urma cercetarilor și a activitaților informativ-operative demarate…

- Fostul primar al comunei Prundu Bargaului, Ilie Vlad, s-a stins din viața la 75 de ani, a anunțat primarul Doru Crișan pe Facebook. Ilie Vlad a condus comuna timp de 3 mandate, in perioada 1996 – 2008, iar in perioada 2008 – 2012 a deținut funcția de viceprimar. „Va anunțam, cu regret, faptul ca domnul…