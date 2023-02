Stiri pe aceeasi tema

- La aproape un an de la invazia Rusiei in Ucraina, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Adunarii Federale. „Discursul meu vine intr-o perioada de cotitura pentru țara noastra, dar și in schimbari cardinale, care au loc la nivel internațional. Pentru a lichida pericolele asupra…

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei s-a intalnit cu zeci de lideri din toata lumea, de-a lungul celor 51 de ani de cand a devenit suverana, dar spune ca nu va uita niciodata intalnirea ei cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza vineri Dpa și Agerpres . Regina in varsta acum de 82 de ani l-a…

- Pentru a distrage atenția Uniunii Europene și a slabi sprijinul european in favoarea Ucrainei, Rusia incearca sa creeze un alt punct fierbinte pe harta regionala, stimuland conflictul din Karabah, enclava din sudul Caucazului care e disputata intre Armenia și Azerbaidjan.

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev s-a pronuntat in mod deschis in favoarea piratarii oricaror produse straine de catre Rusia, propunand ca tara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor si brevete statelor care au impus sanctiuni Moscovei in urma campaniei militare din Ucraina, informeaza…

- Pentru a opri „ofensiva” Occidentului impotriva Rusiei in forma sprijinului militar oferit Ucrainei, Moscova va fi nevoita sa recurga la un moment dat la folosirea armamentului nuclear, a declarat, in direct la Russia 1 , șefa postului guvernamental de televiziune Russia Today, Margarita Simonian, numita…

- Rusia se lupta acum cu intreaga lume occidentala, așadar urmatoarea escaladare in razboiul din Ucraina poate fi „doar una singura: cea nucleara”, a susținut marți un comandant rus din Donețk, la postul rus Rossiya-1, citat de CNN. Comandantul Alexander Hodakovski a atras atenția ca resursele militare…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. Liderii Grupului natiunilor puternic industrializate au afirmat, luni, ca il vor trage la raspundere pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "crimele de razboi" comise in Ucraina si au avertizat ca utilizarea armelor de

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…