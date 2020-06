Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 33 de ani, impliniti pe 19 martie, Olivia si-a petrecut cea mai mare parte a carierei in Spania, acolo unde s-a si stabilit.Legitimata ultima oara la Pozoalbense, in liga secunda spaniola, fundasul lateral al primei noastre reprezentative are un CV bogat in care figureaza echipe importante…

- O prostituata din Romania, care lucra la un bordel din Stuttgart, a primit un ajutor de urgenta, in contextul pandemiei, de 4.500 de euro din partea statului german - scrie Digi24, citand presa germana.

- "Sute de mii de elevi din Romania nu au acces la instrumente digitale sau la Internet si nu pot participa la cursurile online organizate in perioada pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat un Ordin de ministru care reglementeaza obligatia elevilor de…

- Raed Arafat spune ca exista mai multe modele care indica cand va fi atins varful pandemiei de coronavirus in Romania.Secretarul de stat in MAI a declarat ca, potrivit calculelor oficiale, varful pandemiei ar putea fi atins fie zilele acestea, pe 23-24 aprilie sau pe 4-6 mai. Totul depinde…

- Convinsa de succesul acestuia in afaceri, de felul in care arata, dar si de charisma lui, Bianca a mai avut un motiv in plus pentru care a fost cucerita si apoi recucerita de Bodi. Iubitul blondinei este un mare pasionat de vinuri bune, dovada fiind crama pe care acesta o are sub casa de la Medias,…

- Kinga Sebestyen doneaza masti azilelor de batrani din Romania in timpul pandemiei Cea care a facut din Kangoo Jumps un fenomen international a mobilizat intreaga comunitate de fani si practicanti ai acestui sport pentru a se implica in campania #Kjpentruviata. In acest sens, va cumpara si va dona masti…

- CFR Cluj urmeaza sa discute zilele urmatoare despre reducerea salariilor jucatorilor si antrenorilor, in timpul epidemiei. Alex Chipciu a declarat, pentru Digi Sport, ca in Romania jucatorilor le va fi greu sa traiasca fara sa isi primeasca salariile, anunța MEDIAFAX.Campioana Romaniei, CFR…

- Agenția de pariuri MaxBet a introdus un pariu deplasat in oferta. Ce ajunge mai repede in Drumul Taberei: metroul sau antidotul pentru Covid-19. Intr-o perioada in care ofertele caselor de pariuri sunt sarace, lipsite de evenimente atractive, bookmakerii cauta sa inoveze. Pentru ca cele 14. ...