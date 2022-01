Stiri pe aceeasi tema

- Un preot si-a pierdut viata, in judetul Constanta, in urma unui incendiu produs, in noaptea de luni spre marti, in locuinta sa, pompierii afirmand ca focul ar fi fost provocat intentionat. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, pompierii au fost solicitati sa intervina, in noaptea…

- Doi oameni au murit pe loc, iar un altul a ajuns in coma la spital, dupa ce s-au rasturnat, sambata, cu masina, pe DJ 87, la ieșire din localitatea constanțeana Nazarcea. Potrivit polițiștilor constanțeni, din primele cercetari a rezultat ca un autoturism in care se aflau trei persoane, cu varste cuprinse…

- Un barbat si doua femei au murit si o alta persoana a fost ranita, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de iesire din tara, unde un autoturism a intrat sub un TIR. Inspectoratul pentru Situatii…

- Artificiile au ucis doi barbați in ajunul Revelionului, unul in Germania și celalalt in Austria, a transmis, sambata, 1 ianuarie, presa locala. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit in Hennef, langa orașul Bonn, din vestul Germaniei. Un alt barbat de 39 de ani a fost grav ranit in același incident…

- O intreaga familie și-a gasit sfarșitul luni seara, intr-un incendiu care a mistuit o locuința din judetul Vrancea. Tragedia a vut loc in comuna Gologanu. In timpul interventiei de stingere a focului, pompierii descoperind trei cadavre carbonizate, doi soti si fiul lor. Din primele informatii, tanarul…

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul mortii celor doi pacienti in incendiul izbucnit joi dimineața la spitalului din Ploiesti. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiești au inregistrat un dosar de cercetare penala in rem pentru infracțiunea de ucidere…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Peste 11.000 de cazuri noi de coronavirus a fost raportate in ultimele 24 de ore, in ușoara scadere fața de saptamanile anterioare. Marți a fost atins insa un nou record negativ privind decesele: 591 de morți, din care 5 anterioare. Pana astazi, 2 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate…