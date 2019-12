Un an de la "taxa pe lacomie": ce s-a schimbat deja pentru banci si ce schimbari ar putea aparea pentru consumatori

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta 114/2018, care instituia, printre altele, taxa pe activele bancare, cunoscuta drept "taxa pe lacomie", a trecut in 2019 prin doua modificari substantiale care au dus la atenuarea efectelor acesteia asupra industriei, dar a lasat problema Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor…

- "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 11 decembrie a.c., decretele privind retragerea decorațiilor domnului Adrian Nastase, domnului Bucur Gheorghe, domnului Mitrea Miron Tudor, domnului Mucea Dorinel Mihai, domnului Mencinicopschi Gheorghe, domnului Cuteanu Emilian, domnului…

- Aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțiala Corp C5 și amenajare incinta Secția exterioara de psihiatrie Vadu Lat”, in faza Studiu de fezabilitate a fost un alt proiect dezbatut și aprobat…

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoaca Consiliul Judetean in sedinta ordinara, pentru data de 28 noiembrie 2019, ora…

- Pirotehnistii intervin, marti, pentru ridicarea unei grenade defensive care prezinta risc de explozie, gasita pe malul raului Mures, intr-un parc din municipiul Arad, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in urma unui apel facut luni la 112, echipa…

- Astfel, daca proiectul va fi adoptat de Consiliul Local, va fi interzisa parcarea voluntara a vehiculelor de transport marfa și a celor destinate transportului de calatori, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași, in parcarile de reședința,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata într-un termen cât mai scurt, cel mai probabil marti, "daca va fi gata".

- Conform documentului Raportul Taierilor Ilegale 2018, in topul eficientei autoritatilor de control in combaterea fenomenului de taieri ilegale in functie de cantitatile de lemn confiscate se afla Politia - cu 55.393 mc, urmata de Garda Forestiera (30.415 mc) si Jandarmeria (1.824 mc). De asemenea,…