- „Raul rusesc va cadea, chiar aici, in Ucraina, și nu se va putea ridica din nou", spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la un an de la masacrul din Bucea. Zelenski a promis vineri ca va invinge Rusia, in timp ce a facut o vizita la Bucea impreuna cu mai mulți lideri europeni, la un an dupa…

- Vineri se implinește un an de cand Rusia s-a retras din suburbia Kievului, Bucea, lasand cadavre de civili impraștiate pe strazi in ceea ce a devenit un simbol al presupuselor crime de razboi rusești care au șocat lumea. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski scrie intr-un mesaj publicat pe rețelele…

- UPDATE 07:00 ISW: Zaharova admite ca au avut loc lupte la KremlinPotrivit buletinului zilnic al think tank-ului american Institute for the Study of War (ISW), Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a ministrului de externe, ar fi confirmat ca exista „lupte interioare” in cercurile Kremlinului si ca „se…

- Ucraina nu este singura țara a carei suveranitate este amenințata de Rusia. Amenințate sunt și Moldova și Kosovo, doua țari mici, dar ferm prooccidentale. Ele nu s-au confruntat cu genul de baraj letal cu care se confrunta Ucraina – cel puțin, nu deocamdata – dar amenințarea la adresa viitorului lor…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezvaluit vineri ca inainte de izbucnirea razboiului i-a cerut presedintelui turc sa-l convinga pe Vladimir Putin sa vina la masa discutiilor, dar Recep Erdogan, la fel ca si alti lideri, nu a putut sa-l convinga pe presedintele rus. Acum, spune Zelenski, nu mai sunt…

- „Am mai menționat ca instituțiile noastre sunt pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. Am trecut printr-o perioada volatila in toamna și instituțiile au facut fața. Ne-am consolidat capacitațile și suntem pregatiți de diferite scenarii. Obiectivul nostru este sa asiguram pacea. (…) Aceste scenarii…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru presa italiana ca Vladimir Putin ar vrea sa deschida front in Transnistria și sa preia control asupra aeroportului Chișinau. Dorin Recean comenteaza afirmațiile și susține ca scenarii exista diverse, iar autoritațile le fac…

- Relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala, a admis luni Kremlinul, care i-a acuzat pe liderii moldoveni ca urmaresc o agenda antiruseasca, la o saptamana dupa ce Chisinaul a declarat ca a dejucat o tentativa de lovitura de stat pusa la cale de Rusia, relateaza Reuters…