Un an de la închiderea școlilor din cauza pandemiei de COVID-19 Astazi, 11 martie 2021, se implinește un an de la declararea oficiala a pandemiei de COVID-19 si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar educația a trecut in mediul online. La un an de declararea oficiala a pandemiei si de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis, iar educația s-a transferat in online, aproape un milion de copii inscriși in invațamantul preuniversitar din mediul rural se afla in fața unui moment critic, conform organizației World Vision Romania. Este responsabilitatea noastra, a tuturor, sa continuam sa intervenim cu masuri reale pentru ca acești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

