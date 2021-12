Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul UE va veni la o zi dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului va face o recomandare in acest sens. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput deja pregatirile logistice pentru administrarea vaccinului la copii și optimizarea platformei de…

- Un numar de 90.476 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 24.630 reprezinta prima doza, 37.827 – doza a doua si 28.019 – doza a treia, a informat, vineri, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, indeamna persoanele care sufera de diabet zaharat sa se vaccineze impotriva COVID. Medicul militar a subliniat ca pacientii cu diabet sunt extrem de vulnerabili la infectia cu SARS-CoV-2,…

- O delegatie din Israel s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), prezentand modul de desfasurare a campaniei de vaccinare din acest stat. Discutiile "au generat noi idei pentru impulsionarea campaniei de…

- Media deceselor in cazul pacienților COVID in Romania este mai mare de 68 de ori decat cea din Portugalia, potrivit calculelor facute in ultimele șapte zile. Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca pentru doza a treia de ser se genereaza un certificat verde COVID nou. „Va aparea 3/3 la numarul de doze”, precizeaza CNCAV. Totusi, cei care au un certificat verde COVID emis dupa cea de-a doua…

- Un numar de 88.881 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 57.547 reprezinta prima doza, 13.239 - doza a doua si 18.095 - doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Valeriu Gheorghita, apel la respectarea regulilor antiepidemice Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Nicoleta Turcu - Coordonatorul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…