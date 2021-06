Stiri pe aceeasi tema

- Belgianul de 49 de ani, patronul companiei Agro Remijsen, in prezent in faliment, a comercializat un produs pentru tratarea gainilor, prezentat in mod eronat ca fiind 100% natural si care continea de fapt acel insecticid interzis. Unul dintre asociatii lui si un alt director de companie au primit o…

- Miercuri, 2 iunie, orele 13:45, Secția 7 Poliție Rurala Malini a primit spre punere in aplicare Mandatul de Executare a Pedepsei Inchisorii emis in aceeasi zi de Judecatoria Falticeni, fata de un barbat de 48 de ani din comuna Baia, condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. Barbatul de 48 de ani…

- Un șofer de camion roman in varsta de 50 de ani a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare, impreuna cu interdicția de zece ani de a intra pe teritoriul Franței, scrie portalul de știri France Bleu.Romanul a fost arestat de agenții vamali luni, langa Le Perthus, imediat dupa ce intrase in Franța…

- Fostul edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie a fost c0ndamnat de Tribunalul București, prima instanța de judecata, la 11 ani și 8 luni de inchisoare cu executare in mega dosarul de corupție in care a fost trimis in judecata de DNA. Citește și: DOSAR `Intreg județul Suceava a fost lipsit de…

- Acuzat de luare de mita, fostul director al Casei de Pensii Bihor, Leontin Țirle, a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare, anunta bihon.ro. Verdictul final in dosar a fost pronunțat marți, 11 mai 2021, de judecatorii Curții de Apel Oradea. Inițial, in prima instanța, pe 30…

- Procurorii belgieni au cerut patru ani de inchisoare si o amenda de 800.000 de euro pentru proprietarul firmei care a comercializat biocide cu Fipronil pentru fermele de pui din Belgia si Olanda. Acesta a sustinut ca a cumparat substanta interzisa de la un comerciant roman.

- Madalin Dumitru, fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie.

- Directorul unei mari companii aeriene: Doar persoanele vaccinate vor mai putea zbura Șeful companiei aeriene Qantas este convins ca in curand doar persoanele vaccinate anti-Covid vor mai putea calatori in afara țarii cu avionul, potrivit BBC. Vaccinurile impotriva Covid-19 sunt considerate cruciale…