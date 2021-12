Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Mai este un pic și se implinește un an de cand, și in Romania, dar și in Prahova, a devenit disponibil, in mod gratuit, serul anti Covid-19. Administrate, mai intai, celor din linia I, din domeniul sanitar, de vaccinurile impotriva noului virus care a declanșat pandemia – ce nu a ocolit…

- O femeie de 46 de ani, cadru didactic in orașul Topoloveni, infectata cu COVID, a murit. Aceasta se afla in izolare și iși ingrijea mama, bolnava de COVID. Se pare ca in momentul in care echipajul de pe ambulanța a ajuns la domiciliul lor, pentru a o testa pe batrana, fiica acesteia a refuzat sa fie…

- N.Dumitrescu Masurile intrate in vigoare de ieri, cel puțin pentru o perioada de 30 de zile, dar mai ales necesitatea prezentarii Certificatului verde Covid mai peste tot pe unde pana duminica trecuta nu exista niciun fel de restricții, i-au trimis la centrele de vaccinare și pe prahoveni. Confirmarea…

- Dispeceratul pompierilor militari a fost anunțat astazi in jurul orei 17.00 despre faptul ca se simte miros de fum intr-un salon mai exact din camera de Resuscitare din Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean dfe Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Militarii s-au deplasat cu patru autospeciale…

- Cresterea abrupta a numarului de bolnavi de Covid care depind de oxigen a coborat un colt de „iad” si in cea mai mare unitate medicala din judet Luiza Radulescu Pintilie Cei care vor sa inteleaga cu adevarat ca valul patru al pandemiei de coronavirus le-a depasit deja pe toate celelalte in gravitate…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, Marius Stanciu, barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator de echipajul medical de pe autospeciala de Terapie Intensiva Mobila care a intervenit la fata locului.,,Echipajul TIM a gasit conducatorul atelajului…