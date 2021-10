Un an cu Andrei Carabelea la Primăria Piatra Neamț (I) Andrei Carabelea a ajuns la Primaria Piatra Neamț pe valul de nemulțumire al celor suparati pe activitatea lui Dragoș Chitic și pe cel de indiferența al locuitorilor total dezinteresați de orașul in care traiesc. Municipiul reședința de județ a fost adjudecat, in septembrie 2020, de Carabelea, candidatul asumat de PNL Neamț, cu 7.696 de voturi, record negativ istoric, aproape de 8% din numarul total al alegatorilor și 26,25% din numarul de voturi valabil exprimate. In ciuda faptului ca s-a straduit sa fie o persoana publica, probabil a și fost antrenat in acest scop de cei care au creat PACT-… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

