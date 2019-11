Stiri pe aceeasi tema

- ​​Phillip Williams a dat în judecat Burger King dupa ce aceștia i-au gatit burgerul pe baza de plante, pe o plita unde se gateau și burgeri normali. În acest mod, burgerul ramâne acoperit de carne, scrie BBC. Burgerul fast-foodului amercian era promovat ca având gustul…

- Tarabele instalate in fata Halei Centrale sunt pline de mancare. Un pahar cu bere este 5 lei, 4 lei un pahar de vin sau de must, 12 lei o turta pe lespede, porumb fiert sau copt la 5 lei, multe tarabe au si mici si alte preparate la gratar, zona e destul de animata.

- Madalin Voicu nu a mai platit pensia alimentara lunara pentru cei doi baieți pe care ii are cu fosta sa soție, Carmen Olteanu, motiv pentru care s-a trezit cu conturile inchise. Madalin Voicu, DIVORT SCUMP de pictorita Carmen Olteanu. Instanta a modificat PENSIA ALIMENTARA Astfel, pentru…

- Aura Dajbog, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani" , in direct, dintr-o clinica din București, a aflat de la medicul nutriționist Ruxandra Pleșea, daca este bine sau nu sa renunțam la carne.

- Statele Unite l-au dat in judecata, marti, pe fostul colaborator al Agentiei de Securitate Nationala (NSA) Edward Snowden, refugiat in prezent in Rusia, pentru faptul ca a incalcat acorduri de confidentialitate prin dezvaluirile pe care le-a facut in noua sa carte, „Permanent Record“.

- O femeie adepta a regimului vegetarian și-a dat vecinii in judecata din cauza mirosului de carne care o invadeaza de fiecare data cand aceștia fac gratar in curte. Australianca Cilla Carden, din orașul Girrawheen, a depus plangere impotriva vecinilor ei care o deranjeaza cu mirosul de carne. Femeia…

- Stilul de viața vegetarian devine din ce in ce mai popular și tot mai multa lume renunța la carne. Atat din motive de sanatate, dar și pentru a salva milioane de animale de la macel. Beyond meat este o companie care profita de aceasta tendința: in ultimii ani s-a specilzat in a crea produse pe baza…

- KFC, urmand exemplul lantului Burger King si al "Whopper"-ului sau vegetarian, va testa la randul sau o specialitate fara carne, a anuntat luni compania americana cunoscuta pentru specialitatile sale din pui fript, relateaza AFP. Un test va fi realizat pe parcursul unei singure zile si…