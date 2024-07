Brian Michael Taylor, un jucator american aflat la prima sa experiența in Europa, se alatura lotului echipei timișorene pentru sezonul viitor. Nascut la 4 septembrie 2001, acesta masoara 1,98 metri și cantarește 99 de kilograme. Taylor este originar din Detroit și a absolvit Central Michigan University. In acest moment, el este implicat in Liga de ... The post Un american pentru echipa de baschet a Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .