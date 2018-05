Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Salaj s-au pronuntat, zilele trecute, in dosarul crimei din 25 ianuarie, petrecuta in parcarea unui bloc nelocuit de pe strada George Cosbuc din Zalau. Instanta l-a gasit vinovat pe Ciprian Gheorghe Varga de omor si l-a trimis dupa gratii pentru urmatorii sase ani si opt luni.…

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din județul Vrancea, a fost depistat la sfarșitul saptamanii, de polițiștii buzoieni, conducand cu 214 km/h in afara localitatii Grebanu. „La acest sfarsit de saptamana, politistii din cadrul Serviciului Rutier au continuat activitatile pentru…

- O curte de apel din California a respins plangerea formulata de celebra actrita hollywoodiana Olivia de Havilland, in varsta de 101 ani, care acuzase canalul FX ca a deformat adevarul si i-a patat imaginea prin miniserialul sau "Feud", in care rolul ei este jucat de Catherine Zeta-Jones, relateaza AFP.…

- Un politist a salvat viata a doi copii, pe care i-a scos la timp dintr-o casa in flacari. Politistul se afla in afara orelor de program si considera ca nu si-a facut decat datoria La data de 26.02.2018, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si…

- Update: Referitor la primul eveniment rutier petrecut pe DN 2B, in afara localitatii Cilibia, din primele date furnizate de politisti, o conducatoare auto in varsta de 43 ani din Braila, care circula cu un autoturism pe DN 2 B pe directia Braila catre Buzau, pe fondul neadaptarii vitezei de circulatie…