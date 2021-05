Stiri pe aceeasi tema

- David Hines, acuzat ca a obtinut fraudulos 3,9 milioane de dolari din ajutoarele federale acordate companiilor afectate de COVID-19 si care a folosit o parte din bani pentru a-si cumpara o masina Lamborghini, a fost condamnat la peste sase ani de inchisoare, potrivit unui judecator din Miami citat…

- Un barbat din California a fost arestat dupa ce a folosit o parte din cei 5 milioane de dolari primiți prin fondul de ajutor Covid pentru a-și procura trei mașini de lux, in loc sa-i direcționeze spre salvarea afacerilor pe care le are, potrivit procurorilor. Mustafa Qadiri, in varsta de 38…

- Statul american Ohio va acorda premii in numerar de 1 milion de dolari pentru cinci persoane care se vaccineaza anti Covid-19, in cadrul unei loterii organizate pentru sprijinirea campaniei de vaccinare. Guvernatorul statului Ohio vrea sa creeze o loteria pentru a convinge cat mai muți locuitori sa…

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 de milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg. Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi. Statele…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…