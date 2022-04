Stiri pe aceeasi tema

- Numarul studenților straini care vor sa studieze medicina in Romania a crescut considerabil in ultimele decenii. In pofida prejudecaților și preconcepțiilor despre aceasta țara, studenții straini ajung aici fiind atrași de taxele mici. Mai apoi pleaca, asemeni altor colegi romani, care fug de dezastrul…

- Dupa o experiența de un an și trei luni in Rusia, fotbalistul croat Marko Dugandzic a semnat cu CFR Cluj. Atacantul de 28 de ani s-a intors in Liga 1 sa devina campion cu ardelenii. Dugandzic se afla la a doua experiența in Romania, dupa cea de la FC Botoșani, unde a impresionat in cele 10 luni cat…

- Aflat la Cluj, Vitaliy Kucheruk, directorul aeroportului din Herson, primul oraș cucerit de ruși in Ucraina, a vorbit despre situația foarte dificila din localitate: „Oamenii care au ramas acolo nu au mancare și nu pot primi ajutor umanitar cat timp orașul e cucerit de armata lui Putin”. El a facut…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul de la CFR Cluj, a intrat in istoria fotbalului romanesc, dupa ce a devenit primul jucator naturalizat care joaca la naționala Romaniei. Fundașul de origine portugheza, aspru contestat de ultrași, a povestit cum a trait familia sa debutul lui la naționala. Camora a…

- Comuna Manastireni, județul Cluj, are case superbe, vechi, care au fost renovate. ”Lemn, piatra și argila, imbinate armonios prin maiestria unor meșteri populari. Casa din Manastireni, Cluj, Romania”, a scris arhitectul-șef al județului Cluj, Claudiu Salanța.Acesta a colindat multe sate din comuna…

- Preturile combustibililor sunt in crestere in toata țara dar parca Bihorul le-a pus capac. Presa din județ scrie ca intr-una din benzinariile din Beiuș, litrul de combustibil ajunsese la 11 lei! In Valea lui Mihai, un litru de benzina se vindea miercuri 8,89 lei, iar motorina cu 8,99 lei. „La Valea…

- Polițiștii au descoperit un fals medic estetician intr-o locație din Cluj, dupa ce acesta s-ar fi promovat online sub falsa calitate de medic. Acesta era ajutat de un alt barbat, in varsta de 32 de ani. Oamenii legii au efectuat percheziții la locația unde se desfașurau activitațile. Fals medic estetician,…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu considera ca dupa liberalizarea prețului la energie oamenii au fost batjocoriți in ultimul hal și oricat de liberal ar fi el in gandire nu poate sa nu remarce ceea ce a facut guvernul liberal. In ce privește acest spectacol grotesc al facturilor la energie…