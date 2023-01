Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii și-au dezvaluit probele impotriva lui Brian Walshe, la Tribunalul Districtual din Quincy, dupa ce au emis un mandat de arestare pentru crima in cazul presupusei morți a soției sale, Ana Walshe.

- Soțul unei femei din Massachusetts, care a disparut in prima zi din 2023, a cautat pe Google „10 moduri de a scapa de un cadavru” și „cum sa oprești descompunerea unui cadavru”. Anchetatorii cred ca Brian Walshe și-a ucis soția, apoi a dezmembrat-o și a aruncat ramașițele, relateaza NBC News.

- Toate cele cinci victime, doi adulți de 46, respectiv 45 de ani și trei copii, de 18, 16 și 10 ani, au fost declarate decedate la locul incidentului, a anunțat poliția locala, citata de ABC News . Tragedia s-a produs, sambata, intr-un cartier din orașul High Point, statul american Carolina de Nord,…

- Un roman e disparut de mai bine de 24 de ore in mare, in Thialanda și zeci de oameni il cauta, sperand ca el va fi gasit in viața. Sebastian Emil Someșan, 46 de ani, s-a scufundat ca sa elibereze ancora barcii sale, dupa ce ieșise in larg impreuna cu un prieten, tot roman, Alex, 47 de ani, și o turista…

- Grant Wahl a murit in timp ce transmitea informații de la meciul dintre Argentina și Olanda, din sferturile de la CM 2022 din Qatar. Dupa cinci zile, soția renumitului jurnalist american a anunțat care a fost cauza decesului.

- Mii de aplicații pentru smartphone din magazinele online ale Apple și Google conțin coduri informatice dezvoltate de o companie de tehnologie, Pushwoosh, care se prezinta ca avand sediul in Statele Unite, dar care este de fapt rusa, relateaza Reuters.

- Cei mai multi romani (95%) sunt ingrijorati de evolutia preturilor la energie si aproape un sfert dintre ei intentioneaza sa reduca temperatura medie la interior, se arata intr-un studiu realizat de Resideo si remis AGERPRES. Un sondaj recent comandat de Resideo, furnizor global de solutii pentru confortul…

- ​Volumul cautarilor pe Google in legatura cu Black Friday a fost in Romania cu 13% mai mare decat in 2021 in luna octombrie, iar oamenii incep sa caute tot mai devreme in fiecare an despre „Vinerea Neagra”, arata datele comunicate de Google. Black Friday va fi pe 11 noiembrie, cel mai devreme din istoria…