- Un american in varsta de 78 de ani, rezident permanent in Hong Kong, a fost condamnat in China la inchisoare pe viata pentru spionaj, a anuntat, luni, un tribunal local. O pedeapsa atat de grea pentru un cetatean strain din acest motiv este relativ rara in tara asiatica, noteaza AFP, informeaza News.ro.John…

- Din cauza gravitatii deosebite a infractiunilor comise, tribunalul din Munchen a decis luni ca, aproape sigur, acesta nu va fi eligibil pentru eliberare anticipata din inchisoare dupa 15 ani. De asemenea, instanta i-a impus o interdictie pe viata de a mai lucra ca asistent medical, relateaza DPA preluata…

- Un asistent medical din Germania a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru doua capete de acuzare pentru crima si sase pentru tentativa de crima, dupa ce s-a aflat ca acesta isi seda pacientii pentru a nu-l deranja la munca, informeaza DPA.

- La mai bine de 42 de ani de la atentatul mortal cu bomba de la o sinagoga din Paris, un tribunal din Paris a decis ca responsabil pentru comiterea atacului este un profesor universitar libanezo-canadian.

- Curtea Suprema din republica Tatarstan, Rusia, a condamnat l-a condamnat pe Ilnaz Galyaviyev, originar din Kazan, la inchisoare pe viața pentru atac armat și uciderea a șapte studenți și doi profesori din liceulnr. 175 din Kazan, in mai 2021, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Ilnaz Galyaviev…

- Un tanar de 32 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru ca și-a ucis concubina. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata cu apel in termen de 15 zile la Curtea de Apel Balți.

- Lamar Johnson (50 de ani) și-a petrecut cea mai mare parte a vieții dupa gratii, pentru o crima pe care nu a savarșit-o. Barbatul din Missouri a fost condamnat la inchisoare pe viața, dar eliberat dupa 28 de ani de detenție. Anchetatorii au stabilit ca e nevinovat.