- Un cetatean american, in varsta de 32 de ani, este cercetat dupa ce a incercat sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu un autoturism care figura ca furat din Marea Britanie, iar in interiorul acestuia se aflau o arma cu aer comprimat, o arbaleta cu luneta si munitia aferenta.…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- Polițiștii vor ca punctul de amenda sa creasca cu 15% și sa ajunga la 165 de lei. Propunerea de majorare va fi susținuta de Ministerul de Interne. Polițiștii au propus ca amenzile sa creasca de la 1 ianuarie 2024 avand in vedere numarul crescut de abateri de la Codul Rutier care duc la accidente, Romania…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Politistii de frontiera de la Giurgiu si politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descoperit, in urma unui control facut la un autocamion, peste 20 de tone de substante inflamabile care erau transportate cu incalcarea prevederilor legale, potrivit news.ro.Politia de…