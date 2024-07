Stiri pe aceeasi tema

- ”Actiune de recuperare a unei persoane decedate, in zona Cioaca din Muntii Valcan. Echipa Salvamont Lupeni, transmite CONDOLEANTE familiei”, a transmis, duminica dupa-amiaza, Salvamont Straja Lupeni intr-o poastare pe Facebook.Potrivit Mondo TV, victima are 59 de ani si se afla pe munte cu o femeie…

- Daca inca nu v-ați facut planuri pentru acest sfarșit de saptamana, bujorii de munte din Parcul Național Munții Rodnei va așteapta pentru ultimele fotografii… Reprezentanții Parcului Național Munții Rodnei au postat pe pagina de Facebook imagini cu minunațiile de aici, cu speranța sa va imbie la o ieșire…

- Un numar de 40 persoane au fost salvate, in ultimele 24 de ore, de catre salvamontisti, zece dintre acestea fiind transportate la spital, anunta, luni, Salvamont Romania, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National s-au primit 26 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta…

- Ultimele acțiuni de amploare ale polițiștilor prahoveni au vizat orașele Ploiești, Baicoi, Valenii de Munte și Urlați, dar și drumurile naționale din județ. Activitațile au fost desfașurate atat pe linia prevenirii accidentelor rutiere, cat și a faptelor savarșite cu violența. In acest context, au fost…

- O furtuna puternica s-a abatut, luni seara, asupra localitaților din zona de munte a județului Buzau. In cateva zeci de minute, grindina de mari dimensiuni a a distrus totul in gradini. Dupa episodul de vant puternic și ploaie cu gheața, au ramas in urma pomi fara rod, plante culcate la pamant și gradini…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul Memorial "Nicolae Iorga" din Valenii de Munte si Colectia "Daniel Cosmin Obreja", organizeaza expozitia temporara "Nicolae Iorga si contemporanii in documente inedite si medalii". Vernisajul…

- Un om a murit pe munte și alți cinci au fost raniți in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilanț anunțat de Dispeceratul Național Salvamont Romania . „In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 8 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul…

- Sorin Carțu, legenda Universitații Craiova, a comentat, in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, decizia lui Edi Iordanescu de a nu-l include pe Alexandru Mitrița in lotul pentru EURO 2024. Fotbalistul cu cifre extraordinare in ultima perioada a fost ocolit din nou de selecționer, iar „Sorinaccio”…