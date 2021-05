Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din California de Sud a fost arestat dupa ce autoritațile federale au declarat ca a obținut in mod fraudulos milioane de dolari ajutor pentru coronavirus. Barbatul și-a cumparat mașini de lux, a fost in vacanțe fastuoase și și-a acoperit cheltuielile personale. Mustafa Qadiri, de 38 de ani,…

- 105.844 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate marți, 11 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand s-au imunizat 99.460 de persoane. Numarul persoanelor…

- ​Polestar, marca de mașini electrice a Volvo, a anunțat ca a primit 550 milioane dolari finanțare de la câteva fonduri chineze de investiții și vrea sa-și extinda gama cu câteva modele noi. Volvo este deținut de compania chineza Geely care i-a dat mare independența și i-a asigurat fondurile…

- Un comerciant de marfuri a primit de la un furnizor din Turcia pietre vopsite in loc lingouri de cupru impur in valoare de 36 milioane dolari, relateaza BBC potrivit mediafax. Mercuria Energy Group, cu sediul la Geneva, declara ca a fost victima unei fraude dupa achiziționarea a 10.000 de…

- Un trader de marfuri a cumparat cupru in valoare de 36 de milioane de dolari și a primit piatra vopsita in culoarea cuprului, informeaza BBC. Trazacția frauduloasa s-a petrecut vara trecuta.

- Autoritațile din China au arestat creierul unei înșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, anunța BBC. Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale înainte de a face mai mult de 58.000 de doze…

- Vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficienta de 94%, a aratat un studiu efectuat in Israel, țara cu cea mai mare rata de vaccinare. Rezultatele unui studiu efectuat in Israel au aratat ca vaccinul impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNTech are o eficiența de 94%. Cercetatorii au…