Un astronaut amator american care voia sa demonstreze ca Pamantul este plat a murit sambata in California la varsta de 64 de ani in urma exploziei rachetei sale artizanale, pe care o construise el insusi, au anuntat reprezentantii postului TV Science Channel care au filmat lansarea vehiculului spatial, informeaza AFP.



Michael Hughes "a murit tragic, astazi, in cursul unei tentative de lansare a rachetei pe care o fabricase", au precizat pe Twitter reprezentantii postului american, detinut de Discovery Channel. "Gandurile si rugaciunile noastre se indreapta spre familia si prietenii…