- Un ambulanțier aflat in timpul liber a fost mușcat, astazi, de doua ori de o vipera, in comuna Almașu Mare din Munții Apuseni. Acesta a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, dupa ce la fața locului echipajul medical i-a administrat serul antiviperin. Potrivit reprezentanților…

- Diana Marza este singurul candidat inscris pentru funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Aceasta deține in prezent funcția de director financiar contabil al instituției. Mandatul actualului manager, Nicoleta Coșarca, va inceta ca urmare a indeplinirii condițiilor de pensionare. …

- Ministrul Justiției a fost criticat, luni, de opoziție, pentru lipsa de la dezbaterile referitoare la modificarea Codului Penal. Florin Iordache a precizat ca Tudorel Toader este in concediu, atribuțiile sale fiind preluate de un secretar de stat prezent la discuții."Cine il așteapta pe domnul…

- Dupa sezonul de exceptie in tricoul lui Liverpool, in care a fost finalist al Ligii Campionilor cu Liverpool si titular in mare parte a sezonului recent incheiat, tanarul Trent Alexander-Arnold a prins lotul Angliei pentru Campionatul Mondial din Rusia, la doar 19 ani. Fundasul…

- Actrita de origine indiana Freida Pinto (33 de ani), care a interpretat-o pe Latika in superproductia Slumdog Millionaire (Vagabondul milionar), e o inversunata luptatoare pentru drepturile femeilor. Freida e o dura si in timpul liber, cand practica boxul.

- In weekendul recent incheiat, Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj a fost implicat, alaturi de alte institutii de profil, in doua ample actiuni de cautare a unor persoane ratacite. „Salvamontistii clujeni si-au facut si de aceasta data datoria, intervenind prompt si eficient pentru salvarea…

- O plimbare la munte s-a incheiat la spital pentru un turist care a vrut sa vada Munții Lotrului. Barbatul, in varsta de 61 de ani, se afla cu un grup de turiști in momentul in care a fost mușcat de o vipera. Salvamontiștii au fost alertați și au plecat imediat in cautarea barbatului, insa misiunea acestora…