Un ambulanțier a rămas fără permis de conducere pentru depășirea vitezei. Ambulanța transporta un pacient la spital Un ambulanțier din Cluj a ramas fara permis de conducere in județul Vrancea. Polițiștii l-au sancționat pentru depașirea vitezei pe drumurile publice. In ambulanța se afla o pacienta care trebuia sa ajunga la un spital in Galați. Soferul, care conducea o ambulanța privata, a fost sanctionat cu amenda si retinerea permisului de conducere dupa ce a fost depistat de radar conducand cu peste 140 de km/h pe DN2D, in afara localitatii Bolotesti, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. “La data de 27 ianuarie, ora 17,10, politistii din cadrul Politiei orasului Odobesti au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

