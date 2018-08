Un angajat al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Alba, aflat in timpul liber intr-un sat din Apuseni, a fost muscat sambata de o vipera, de doua ori, potrivit colegilor sai, citați de Agerpres . Un barbat a fost mușcat de o vipera. Era intr-o padure din Neamț Polițist mușcat de o vipera in timp ce cauta un turist disparut in munți. Turistul s-a intors singur acasa Cioban mușcat de un șarpe veninos, de ambele maini. Medicii nu știu daca a fost o vipera Un barbat a fost mușcat de vipera in Neudorf, Arad. Reptila l-a atacat in timp ce verifica uleiul camionului Un adolescent a fost mușcat de…