- Prins in flagrant cand incerca sa fure o biografie a lui Casanova in cea mai celebra librarie din Buenos Aires, ambasadorul Mexicului in Argentina, Ricardo Valero, a demisionat "din motive de sanatate", a anuntat duminica guvernul mexican, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Imagini filmate de camerele…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales a sosit joi la Buenos Aires, venind din Cuba, urmand sa se instaleze in Argentina, a anuntat noul ministru de externe al acestei tari, Felipe Sola, transmite AFP. Evo Morales 'tocmai a aterizat pe (aeroportul) Ezeiza. El vine pentru a ramane in Argentina ca…

- Ambasadorul Mexicului in Argentina a fost rechemat pentru ca ar fi incercat sa fure o biografie a aventurierului italian din secolul al XVIII-lea Giacomo Casanova, relateaza luni presa locala, potrivit DPA, anunța AGERPRES.Citește și: Jandarmerița batuta in timpul protestelelor din 10 august…

- Un barbat din Sibiu a fost depistat de polițiștii din Hoghiz, dupa ce a intrat in curtea unei locuințe din localitatea brașoveana Jibert, de acolo in casa, de unde a sustras un dispozitiv audio si o suma de bani. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul…

- Scriitoarea argentiniana Mariana Enriquez a fost recompensata luni, la cea de-a 37-a editie a Premiului Herralde, pentru romanul sau 'Nuestra parte de noche', care abordeaza genul horror gotic, relateaza EFE. Mariana Enriquez, care va primi cei 18.000 de euro pe care ii acorda editura spaniola…

- Un barbat din Timișoara a intrat in atenția oamenilor legii, dupa ce a fost prins, seara trecuta, la furat. Hoțul, depistat de agenții de paza ai unui magazin, incerca sa scape fara sa plateasca mai multe parfumuri. Barbatul in varsta de 41 de ani a fost depistat de agenții de paza ai magazinului seara…

- La primele ore ale diminetii, politistii argeseni au fost sesizati prin Sistemul Unic de Apeluri de Urgenta 112, de catre un taximetrist, ca in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, i-ar fi fost sustras autoturismul. Autovehiculul si directia de deplasare au fost date in atentia politistilor, care…

- Polițiștii rutieri din Aleșd, județul Bihor, au depistat in trafic joi, 26 septembrie, in jurul orei 17, pe D.N.1, in localitatea bihoreana Peștiș,un barbat de 38 de ani, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate de polițiști, s-a constatat…