Un ambasador american demisioneaza din cauza declaratiilor facute de Trump la adresa Europei Ambasadorul american in Estonia, James D Melville, a demisionat, frustrat de declaratiile facute de seful statului american Donald Trump despre aliati ai Americii in Europa.



Melville a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, ca declaratiile facute de Trump l-au determinat sa demisioneze, potrivit revistei Foreign Policy si BBC.



"Faptul ca presedintele (american Donald Trump) spune ca UE 'a fost infiintata sa traga foloase de pe urma Statelor Unite, sa ne atace pusculita' sau ca 'NATO e mai nefasta ca NAFTA' nu este doar fals factual, dar imi demonstreaza ca este timpul sa plec",… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

