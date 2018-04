Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mihalcea, fost atacant la Dinamo și actual antrenor secund la echipa naționala, a vorbit despre situația lui Denis Alibec, atacantul de 27 de ani al celor de la FCSB. Mihalcea a spus ca Alibec poate reveni la forma de la Astra și a dat un exemplu asemanator, din perioada in care el evolua la…

- Problema automobilelor cu motoare diesel este raspandita la nivel mondial. Cateva tari au adoptat regula interzicerii diesel-ului, iar cateva orasele din Germania au luat aceeasi decizie, chiar daca stim ca Volkswagen este mai renumit in Germania pentru diesel decat pentru benzina.

- In urma activarii Mecanismului de Protecție Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda și SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatații a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. "Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea ce ne-a fost…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa la sediul ministerului, ca problema imunoglobulinelor “s-a rezolvat partial”, urmand ca in maximum doua saptamani sa intre in tara 10.000 de doze de imunoglobulina din Austria, informeaza HotNews.ro. “Spun ...

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie, considera specialistii EY.

- Reprezentantii Companiei de Utilitati Publice, operatorul de apa-canal din Focsani, au efectuat o verificare metrologica a apometrului familiei care a primit acasa o factura de plata in suma de 9.000 de lei.