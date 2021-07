Un altfel de turism: Armata din Liban oferă zboruri de agrement cu elicopterele sale Armata din Liban ofera zboruri pentru turisti la bordul elicopterelor militare, ca modalitate noua de stimulare a bugetului armatei. Zborurile cu elicopterul dureaza 15 minute. In activitatea turistica sunt implicate doua dintre bazele militare aeriene ale fortelor libaneze. Pentru 150 de dolari bani lichizi, doritorii pot sa zboare 15 minute la bordul unuia dintre elicopterele militare Robinson R44 Raven, care are patru locuri. Moneda nationala valoreaza acum o fractiune infima Initiativa armatei libaneze subliniaza ca nici macar ea nu este imuna la vremurile disperate prin care trece in prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, noua porțiune de autostrada construita la Font de la Figuera, langa orașul spaniol Valencia, arata ca oricare alta. Dar constructorul folosește cenușa de hartie in loc de ciment, relateaza Euronews . „In construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru…

- In Belarus exista infrastructura militara – baze, aeroporturi militare – in acest sens, a spus președintele Lukașenko. Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukasenko sustine ca la intalnirea de saptamana trecuta cu seful statului rus Vladimir Putin nu au fost abordate chestiuni precum eventualitatea unor…

- Se va organiza un maraton al vaccinarii in perioada 28-30 mai, la sediul Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), din Splaiul Independentei nr. 202 A, Sector 6. Orice persoana va avea posibilitatea de a se vaccina impotriva COVID-19 fara programare. In cadrul maratonului…

- Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București a lansat un serviciu de call center, prin intermediul caruia rudele și aparținatorii pacienților bolnavi de COVID-19, internați la ATI, pot afla informații despre starea lor de sanatate. Serviciul implementat de unitatea medicala are parte…

- Armata americana a anuntat marti ca a realizat pana acum intre 6 si 12% din procesul retragerii sale din Afganistan, ce urmeaza sa se incheie pana la 11 septembrie, transmite AFP. La data de 10 mai, orele 14.00 GMT, Statele Unite evacuasera din Afganistan echivalentul a 104 incarcaturi de avioane de…

- In comuna Ciugud a fost lansata o campanie de accelerare a vaccinarii anti-coronavirus. Campania se numește „Vaccinare la poarta ta!”. Inițiativa are ca scop stimularea vaccinarii in zona rurala si sprijinirea persoanelor care doresc sa se vaccineze. Dupa inscriere, in perioada 14 – 16 mai 2021, echipe…

- Autoritatile indiene au cerut ajutorul Armatei pentru a gestiona criza cauzata de al doilea val brutal de Covid-19, anunta BBC News. Spitalele din Delhi sunt coplesite si nu mai pot face fata crizei de oxigen. Armata urmeaza sa procure oxigen din rezervele proprii.

- Armata israeliana a doborat marti o drona care a patruns in spatiul aerian al Israelului dinspre Libanul vecin, potrivit unui comunicat militar, noteaza AFP. Textul nu a oferit alte detalii despre aceasta drona. Dar a adaugat ca, mai devreme in cursul zilei, trupele israeliene "au localizat o drona…