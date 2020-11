Stiri pe aceeasi tema

- Testul de tip Real Time PCR, care i-a fost facut medicului Catalin Denciu la spitalul militar din Belgia este negativ, a declarat, marti, premierul Ludovic Orban, care l-a contrazis astfel pe ministru Sanatatii, Nelu Tataru, care anuntase ca medicul a fost testat pozitiv, informeaza Mediafax.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, luni, intr-un mesaj video, demisia premierului Ludovic Orban și a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, in urma incendiului de la secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Un numar de 10 pacienti cu COVID-19 au murit in incendiul care a izbucnit,…

- Copiii din Belgia și Italia au primit asigurari ca Moș Nicolae și Moș Craciun, așteptați in luna decembrie, nu vor intirzia anul acesta din cauza restricțiilor anti -Covid, transmite digi24.ro. Miniștrii Sanatații și de Interne ai Belgiei au publicat o scrisoare deschisa adresata Moșului Nicolae - așteptat…

- Incepand din 20 noiembrie, Opera Comica pentru Copii deschide a cincea ediție a Targului „Poveste de Craciun”. Editia din acest an se muta in online. Primul Targ Online de Craciun pentru Copii din lume iși deschide porțile virtuale pentru a-i primi pe toți copiii in atmosfera lui de poveste. Opera Comica…

- Eutanasierea va fi legalizata pentru copiii cu varste intre 1 și 12 ani, a anunțat, marți, guvernul olandez, relateaza Hotnews.MinistrulSanatații, Hugo de Jonge, a precizat ca vor fi realizate regulamente pe aceastatema, in baza unui studiu scris de experți care arata cum copiii bolnavi suferafoarte…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijorați de pericolul unei explozii a numarului de imbolnaviri cu COVID-19 in aceasta toamna cand, teoretic, elevii ar trebui sa se reintoarca la școala.

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca, incepand cu varsta de 12 ani, copiii trebuie sa poarte masca, la fel ca adulții, pentru a ajuta la limitarea raspandirii COVID-19.